Шайба Симашева помогла «Юте» обыграть «Колорадо» в матче НХЛ
«Юта Маммот» прервал серию из шести поражений в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Клуб одержал домашнюю победу над «Колорадо Эвеланш» со счетом 4:1.
У хозяев голы забили Лиам О'Брайан, Винсент Трочек, Дмитрий Симашев и Кевин Стенлунд. У гостей автором единственной шайбы стал Паркер Келли.
По итогам 23 матчей «Юта» набрала 25 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Центрального дивизиона. «Колорадо» с 27 баллами после 22 встреч располагается на третьей строке.
В других матчах дня «Бостон Брюинс» на выезде оказался сильнее «Детройт Ред Уингс» — 4:1. «Монреаль Канадиенс» в гостях обыграл «Нью-Джерси Девилс» со счетом 3:2.