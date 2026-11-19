Трамп заявил о больших доходах США от продажи оружия Европе
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты получают большие доходы от продажи оружия европейским странам. Однако американская администрация не стремится зарабатывать на поставках вооружений, которые Евросоюз затем передает Украине, добавил глава государства.
«Мы продаем оружие Европейскому союзу. Они делают с ним, что хотят. Я думаю, что они по большей части поставляют его Украине, но мы его продаем,— сказал Дональд Трамп в эфире Fox News.— Мы не делаем им скидок, и поэтому можно сказать, что мы зарабатываем на этом много денег. Я не хочу этого».
О прекращении прямых поставок американского оружия Украине Дональд Трамп объявил в 2025 году. Вместо этого США продают оружие европейским союзникам по НАТО, и те берут на себя все расходы.