ЦБ не увидел аномального бегства в наличные на российском рынке
Советник главы Банка России (ЦБ) Кирилл Тремасов заявил, что граждане не совершают «аномального бегства» из кредитных организаций в наличные, а их доля в денежной массе находится на нормальном уровне. Он сообщил об этом на коммуникационной сессии регулятора в Екатеринбурге. При этом господин Тремасов признал, что с начала года объем наличных рос быстрее, чем обычно с учетом сезонности.
По словам Кирилла Тремасова, нынешняя динамика возвращает показатель к долгосрочной норме после заметного сокращения доли наличных за предыдущие два года. Высокие ставки два года назад побудили граждан сократить запасы наличных для повседневных трат и сбережений. «Доля наличных в денежной массе по-прежнему еще ниже того тренда, который был до этого»,— сказал советник главы ЦБ (цитата по ТАСС).
К июлю 2026 года объем наличных денег в обращении увеличился на 18,4% и достиг 21,28 трлн руб. В первые две недели августа прирост составил еще 286,4 млрд руб., а с начала года — около 2,4 трлн руб. В Центробанке называли это естественным процессом, поскольку при росте экономики увеличивается и объем наличных в ее составе. Кроме того, по оценкам ЦБ, россияне хотят «иметь под рукой» больше наличных на случай перебоев с безналичной оплатой.