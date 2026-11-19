Советник главы Банка России (ЦБ) Кирилл Тремасов заявил, что граждане не совершают «аномального бегства» из кредитных организаций в наличные, а их доля в денежной массе находится на нормальном уровне. Он сообщил об этом на коммуникационной сессии регулятора в Екатеринбурге. При этом господин Тремасов признал, что с начала года объем наличных рос быстрее, чем обычно с учетом сезонности.