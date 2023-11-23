Мурманская область ввела режим повышенной готовности из-за ситуации на границе

В Мурманской области введен режим повышенной готовности из-за решения финских властей оставить открытым только один контрольно-пропускной пункт на границе с Россией. Как сообщил губернатор Андрей Чибис, также вводится «ряд дополнительных мер для обеспечения безопасности наших жителей».

«Количество иностранных граждан желающих попасть в страну НАТО через нашу территорию, вероятно, кратно возрастет. <...> Мы в оперативном режиме отрабатываем все вопросы с правоохранительными органами, чтобы не допускать нарушений правопорядка»,— написал господин Чибис в Telegram по итогам регионального оперштаба для координации дальнейших действий.

Единственным открытым КПП останется «Лотта» в Кольском районе («Райа-Йоосеппи» с финской стороны). Как отметил губернатор, на КПП «Салла» находились около 400 человек. В Финляндию за прошлые сутки пропустили только 50 из них.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо накануне, 22 ноября, объявил о решении правительства закрыть в ночь на 25 ноября все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией, кроме «Райа-Йоосеппи» — самого северного пункта. С 18 ноября из-за наплыва беженцев закрыты были четыре КПП — «Ваалимаа», «Нуйямаа», «Иматра» и «Ниирала». Президент Финляндии Саули Ниинистё считает наплыв беженцев «местью Кремля» за вступление страны в НАТО. МИД России заявлял о готовности РФ помочь Финляндии решить проблемы на границе.

Подробнее о проблеме — в материале «Ъ» «Финны запустили цепную реакцию».

Леонид Уварчев