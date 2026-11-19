Миллиарды наскребли по банкам
Теневого финансиста Илью Клигмана заочно обвиняют в хищении 50 млрд рублей
Как стало известно “Ъ”, в Москве начался заочный судебный процесс над Ильей Клигманом — скандально известным теневым финансистом. Он обвиняется в руководстве преступным сообществом, которое через подконтрольные фигуранту банки похитило более 50 млрд руб. Всего же, по данным силовиков, в «империю» экс-банкира Клигмана входило полтора десятка обанкротившихся кредитных учреждений, из которых было выведено более 150 млрд руб.
49-летнему Илье Клигману, чье дело 19 ноября в заочном режиме по существу начал рассматривать Басманный суд Москвы, вменяются в вину три статьи Уголовного кодекса: организация преступного сообщества, особо крупные растрата и мошенничество (ч. 1 ст. 210, ч. 4 ст. 160 и ч. 4 ст. 159). По данным “Ъ”, все эпизоды связаны с хищением денежных средств из четырех кредитных учреждений: банка «Агросоюз», Инкаробанка, Арксбанка и Байкалбанка. В общей сложности из них было выведено более 50 млрд. руб.
Как уже рассказывал “Ъ”, расследование махинаций, конечным бенефициаром которых СКР считает Илью Клигмана, было начато 1 августа 2016 года. Тогда было возбуждено уголовное дело о масштабных хищениях в Арксбанке, который лишился лицензии месяцем ранее. По версии правоохранителей, из него было похищено более 35 млрд руб., а общая задолженность перед кредиторами на момент краха составила 47,7 млрд руб. О причастности самого господина Клигмана к выводу средств из банка у следствия информации на тот момент не было, к тому же финансист за две недели до начала расследования уехал в Германию.
Под уголовное преследование Илья Клигман попал в конце 2019 года в рамках расследования правоохранительными органами Бурятии дела о хищении 6 млрд руб. из Байкалбанка (лишен лицензии 18 августа 2016 года). Тогда же ему заочно предъявили первое обвинение — в мошенничестве — и объявили в федеральный розыск. В разыскной же базе Интерпола как обвиняемый в организации преступного сообщества (ОПС) господин Клигман оказался в апреле 2021 года, во время расследования уголовного дела о многомиллиардных хищениях в обанкротившихся Инкаробанке (3 млрд руб.) и банке «Агросоюз» (8 млрд руб.). Оба лишились лицензий с интервалом в неделю — 31 октября и 7 ноября 2018 года соответственно. Основания для прекращения их деятельности, как, впрочем, и в предыдущих случаях, были схожими: кредитование сомнительных заемщиков, проведение непрозрачных для регулятора финансовых операций и прочее.
По версии следствия, в возглавляемое обвиняемым Клигманом и его правой рукой Евгением Уриным (младший брат другого скандально известного экс-банкира Матвея Урина, также числится в международном розыске) преступное сообщество входило несколько десятков человек, поставивших на поток хищения в кредитных учреждениях в преддверии отзыва у них лицензий.
До сих пор отвечать за это приходилось лишь исполнителям преступлений, которые, как установило следствие, беспрекословно выполняли указания господина Клигмана. В октябре 2024 года за растрату из Байкалбанка на сроки от 6 лет и 6 месяцев до 12 лет и 4 месяцев Железнодорожным судом Улан-Удэ были приговорены бывший председатель правления этого кредитного учреждения Виталий Авдеев и трое его сообщников. Еще через месяц в Москве за хищение более 10 млрд руб. из банка «Агросоюз» и Инкаробанка на сроки от 14 до 17 лет были осуждены бывшие вице-президент банка «Агросоюз» Станислав Шеловских, отвечавшая у Ильи Клигмана за черную бухгалтерию Наталья Петренко, ранее уже судимая за финансовые махинации, и экс-сотрудник столичной полиции Денис Макарцев, курировавший в ОПС силовой блок, инкассацию и безопасность.
В июле нынешнего года на 16 лет и 6 месяцев в колонию строгого режима за хищения из «Агросоюза» Басманный суд отправил бывшего учредителя и председателя правления этого кредитного учреждения Алексея Зеленцова. За растрату средств в интересах Ильи Клигмана по приговору Басманного суда отбывают сроки бывшие руководитель управления внедрения и сопровождения банковских продуктов департамента информационных технологий Арксбанка Сергей Ипатов и председатель правления этого кредитного учреждения Дина Пахомова. Первый в октябре 2024 года за хищение у вкладчиков 34 млрд руб. был осужден на шесть с половиной лет. Финансистка в июне нынешнего года получила четыре года колонии за вывод из Арксбанка 4,6 млрд руб.
Напомним, что в июле 2023 года Арбитражный суд Москвы по заявлению Агентства по страхованию вкладов вынес решение о взыскании с Ильи Клигмана как с бывшего бенефициара Арксбанка убытков в размере 40,5 млрд руб. Эти требования были заявлены в связи с тем, что именно ответчик, как было установлено в ходе конкурсного производства, являлся организатором вывода не только принадлежавших банку ценных бумаг, но и средств вкладчиков.