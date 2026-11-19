До сих пор отвечать за это приходилось лишь исполнителям преступлений, которые, как установило следствие, беспрекословно выполняли указания господина Клигмана. В октябре 2024 года за растрату из Байкалбанка на сроки от 6 лет и 6 месяцев до 12 лет и 4 месяцев Железнодорожным судом Улан-Удэ были приговорены бывший председатель правления этого кредитного учреждения Виталий Авдеев и трое его сообщников. Еще через месяц в Москве за хищение более 10 млрд руб. из банка «Агросоюз» и Инкаробанка на сроки от 14 до 17 лет были осуждены бывшие вице-президент банка «Агросоюз» Станислав Шеловских, отвечавшая у Ильи Клигмана за черную бухгалтерию Наталья Петренко, ранее уже судимая за финансовые махинации, и экс-сотрудник столичной полиции Денис Макарцев, курировавший в ОПС силовой блок, инкассацию и безопасность.