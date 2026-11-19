«Я не знаю, представляет ли из себя ценность сегодняшняя Нобелевская премия мира. Тем более что, на мой взгляд, были примеры, когда решения принимались явно по политическим соображениям, а не по реальному вкладу того или иного лауреата в дела достижения мира. Я не знаю, стоит ли вообще сегодня за нее бороться»,— сказал Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита АТЭС в Китае.