Путин усомнился в ценности Нобелевской премии мира
Путин в полушутку обсудил с Трампом его выдвижение на Нобелевскую премию
Президент России Владимир Путин заявил, что «в полушутку» обсуждал с американским президентом Дональдом Трампом его выдвижение на Нобелевскую премию мира. Так он ответил на вопрос специального корреспондента «Ъ» Андрея Колесникова.
«Я не знаю, представляет ли из себя ценность сегодняшняя Нобелевская премия мира. Тем более что, на мой взгляд, были примеры, когда решения принимались явно по политическим соображениям, а не по реальному вкладу того или иного лауреата в дела достижения мира. Я не знаю, стоит ли вообще сегодня за нее бороться»,— сказал Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита АТЭС в Китае.