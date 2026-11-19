«В то же время мы видим, что люди в этих странах, европейских, общественные организации не хотят реализации тех планов, о которых мы сейчас слышали в некоторых странах Европы, не хотят милитаризации, не хотят никаких войн, тем более с Россией»,— добавил глава государства. Ранее он отверг заявления о том, что Россия планирует напасть на Европу, назвав заявления чушью.