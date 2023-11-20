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Коммерсантъ FM
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Премьер Финляндии заявил об отсутствии прогресса в переговорах с Россией

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо во время посещения КПП «Вартиус» на российско-финской границе заявил, что переговоры с Россией велись по дипломатическим каналам, но достичь прогресса не удалось. В связи с этим он допустил введение дополнительных ограничений на границе.

Фото: Lehtikuva, Reuters

Фото: Lehtikuva, Reuters

«Для всех было бы лучше, если бы ситуацию можно было вернуть на тот уровень, на котором она была до ограничений»,— сказал господин Орпо журналистам, его слова передает газета Ilta-Sanomat.

Премьер отметил, что Россия пропускает к финской границе людей, у которых нет необходимых для въезда документов. Он указал «на признаки» того, что это происходит «организованно». «Мы готовим достаточно жесткие меры и готовы в случае необходимости быстро их принять»,— добавил Петтери Орпо (цитата по изданию Yle)

С 18 ноября до 18 февраля 2024 года Финляндия закрыла четыре из девяти КПП на границе с Россией — «Ваалимаа», «Нуйямаа», «Иматра» и «Ниирала». Решение объяснили наплывом беженцев из стран Африки и Ближнего Востока, прибывающих с территории России. Как писали MTV3 и IltaLehti, финские власти готовятся к полному закрытию границы с РФ в качестве резервной меры.

Подробнее о ситуации — в публикации «Ъ» «Финский финт заразителен».

Лусине Баласян

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