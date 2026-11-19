Путин назвал встречу с Трампом и Си Цзиньпином страницей в истории дипломатии
Президент России Владимир Путин назвал страницей в истории дипломатии встречу с президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам рабочего визита в Китай.
«Прежде всего, что касается историзма, исторического значения. Раньше таких встреч не было — вот она состоялась»,— сказал Владимир Путин. Это первая встреча глав трех государств в таком составе. Переговоры длились около полутора часов, большая часть — в закрытом от прессы формате.