«Прежде всего, что касается историзма, исторического значения. Раньше таких встреч не было — вот она состоялась»,— сказал Владимир Путин. Это первая встреча глав трех государств в таком составе. Переговоры длились около полутора часов, большая часть — в закрытом от прессы формате.