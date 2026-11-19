Владимир Путин созвонился с Александром Стуббом и премьером Норвегии Йонасом Гаром Стёре 27 октября. С 16 ноября правительство Финляндии ужесточило ограничения на въезд в страну для граждан России, в том числе спортсменов. Согласно решению, краткосрочная трудовая деятельность по визе, в том числе в области профессионального спорта, будет разрешена, если она необходима для национальных интересов Финляндии.