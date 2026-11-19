Путин заявил о снижении доверия к Финляндии после запрета на въезд для спортсменов РФ
Путин: доверие к Финляндии снизилось после запрета на въезд для спортсменов РФ
В телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным президент Финляндии Александр Стубб призывал к ведению диалога. Однако решение финских властей ввести запрет на въезд для спортсменов, подрывает доверие российской стороны, заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).
«Последующие действия (после телефонного звонка .— “Ъ”), в том числе в сфере спорта, — отказ нашим спортсменам принимать участие в международных соревнованиях — это движение в обратную сторону. Это непоследовательность. Это снижает уровень доверия»,— заявил господин Путин.
Владимир Путин созвонился с Александром Стуббом и премьером Норвегии Йонасом Гаром Стёре 27 октября. С 16 ноября правительство Финляндии ужесточило ограничения на въезд в страну для граждан России, в том числе спортсменов. Согласно решению, краткосрочная трудовая деятельность по визе, в том числе в области профессионального спорта, будет разрешена, если она необходима для национальных интересов Финляндии.