«Нас американцы все призывают наладить отношения с Европой. Но мы с ними не портили отношения, эту политическую диарею надо прекращать. Что они там говорят о каких-то нападениях на Европу? Все же понимают, что мы не стремимся к войне с Европой, что за чушь»,— сказал господин Путин на пресс-конференции по итогам саммита АТЭС.