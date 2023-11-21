Финны запустили цепную реакцию

Правительство Финляндии может закрыть оставшиеся контрольно-пропускные пункты на границе с Россией 22 ноября — в ночь со вторника на среду. Четыре КПП были закрыты финскими властями ранее, 18 ноября. Два из них находятся в Ленинградской области и два в Карелии. После введения ограничений о перспективе последовать примеру Финляндии заявили в Эстонии, Литве и Норвегии. Закрытия эстонского «занавеса» стоит ожидать после решения Хельсинки, полагают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В финском МИДе считают, что увеличение числа беженцев на границе связано с тем, что этому способствовали «власти иностранного государства»

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ В финском МИДе считают, что увеличение числа беженцев на границе связано с тем, что этому способствовали «власти иностранного государства»

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

О планах правительства Финляндии в ближайшее время закрыть оставшиеся КПП на границе с Россией сообщила местная газета IltaLehti со ссылкой на источники в Министерстве иностранных дел и Министерстве внутренних дел страны. Решение может вступить в силу 22 ноября. Речь идет о четырех КПП: два в Карелии (Вартиус — Люття, Суоперя — Куусамо), еще два — в Мурманской области (Лотта — Райя-Йоосеппи, Салла — Салла (бывш. Келлоселькя.— «Ъ-СПб»). В качестве причины закрытия собеседники издания в МВД Финляндии назвали нагрузку из-за мигрантов, которые собрались у работающих переходов после закрытия четырех КПП на юго-востоке. Финские пограничники с юго-востока отчитались о резком росте потока запрашивающих убежище: с начала года было подано 335 заявлений, из них около 300 — с начала текущего ноября. 17 ноября, за сутки, статус беженцев запросили 163 человека. В ведомстве считают, что увеличение числа беженцев связано с тем, что этому способствовали «власти иностранного государства». Закрытие границ, как считают источники, исключат возможность давления на финские власти с помощью мигрантов.

16 ноября Хельсинки приняли решение о закрытии четырех погранпереходов с Россией: Торфяновка — Ваалимаа, Вяртсиля — Ниирала, Светогорск — Иматра, Брусничное — Нуйямаа. Они были закрыты 18 ноября, к ним же 19 ноября по решению Финляндии присоединился пятый КПП: Люття — Вартиус. Тогда латвийская Ecolines и эстонская Lux Express приостановили автобусные рейсы Россия — Финляндия. Ограничения продлятся три месяца — до 18 февраля 2024 года, однако в заявлении финского МИД отмечается, что решение в любой момент могут как и продлить, так и вовсе отменить.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 20 ноября на пресс-колле сказал журналистам, что закрытие Хельсинки границ вызывает «глубокое сожаление», так как на смену «добрым, прагматичным, основанным на взаимном уважении» отношениям пришла «русофобская позиция». После этого в тот же день МИД РФ выразил послу Финляндии протест в связи с закрытием КПП на финско-российской границе. В ведомстве называют ограничение «провокационным, в русле попыток еще более обострить отношения». «Закрытие пунктов пропуска нарушает права и интересы десятков тысяч граждан наших стран. Решение было принято поспешно, без каких-либо консультаций с российской стороной»,— говорится в заявлении российского министерства.

О возможности усиления погранконтроля после решения Финляндии заявили в ряде других граничащих с Северо-Западным федеральным округом и в частности Ленинградской областью стран. Такой исход развития событий не исключают в Литве: о планах проанализировать экономическую рациональность подобного решения, говорил президент страны Гитанас Науседа. С высоким трафиком на российско-норвежской границы Осло не столкнулось, говорила в интервью местному телеканалу NRK министр юстиции Эмили Энгер Мель, однако при необходимости вопрос закрытия КПП в стране может быть поднят, отметила она. Начальник отдела погранслужбы департамента полиции и погранохраны Эстонии Вейко Коммусаар рассказал о возможности частичного или полного закрытия КПП.

К закрытию границы с Эстонией готовиться стоит, считает директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. «Процесс закрытия границ между Россией и Евросоюзом, вероятно, продолжится. Тренд идет в сторону того, что железный занавес будет полностью опущен. Не только идеологический и финансовый, но и формальный»,— говорит социолог. Возможность пользоваться обходными маршрутами останется, но ближайшие границы могут быть закрыты, продолжает эксперт. «Все, у кого есть родственники, бизнес или недвижимость, должны готовиться к такому исходу. После этого будет отсутствовать возможность оплачивать коммунальные счета через банки, там будет копиться долг, который в итоге приведет к конфискации имущества. Однако, я думаю, 90% вообще не заметит закрытия границ»,— заключил господин Солонников.

В понедельник, 20 ноября, МИД РФ также прекратил действие российско-финляндского соглашения о содействии приграничному сотрудничеству между Россией и Финляндией. По словам директора второго департамента ведомства Сергея Беляева, решение связано именно с закрытием КПП, а вину за прекращение сотрудничества в министерстве возлагают на Хельсинки. Соглашение было подписано в финской столице в 2012 году.

Сильных последствий для экономики, миграционной политики или дипломатических отношений между странами выход из соглашения повлечь не должен, считает партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. Документ подтверждает намерения сторон развивать свои отношения во взаимовыгодном и позитивном русле. Основной акцент в соглашении сделан на обмен данными, например, о рисках для окружающей среды на приграничных территориях, на совершенствование взаимодействия между органами исполнительной власти государств на тех же приграничных территориях. «В целом ровным счетом никакой конкретики относительно мер и механизмов взаимодействия в документе нет. Это набор тезисов о том, что страны хотят жить дружно и по желанию или необходимости делать что-то совместно»,— говорит эксперт. По его словам, страны и дальше смогут обмениваться данными в случае возникновения необходимости, а данный шаг стоит рассматривать исключительно в политической плоскости. «С точки зрения права ровным счетом ничего не поменяется»,— заключил господин Горбунов.

Полина Пучкова