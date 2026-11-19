Путин назвал неприемлемым ввод иностранных войск на Украину
Введение военного контингента какого-либо государства на территорию Украины будет неприемлемым для России, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита АТЭС в Китае.
Глава государства напомнил, что страны Евросоюза при этом постоянно обещают ввести войска на Украину. Кроме того, Россия «тысячу раз» говорила о недопустимости вступления страны в НАТО, отметил президент.
«"Подождите, не надо. Вот это для нас неприемлемо". Простите за моветон, плевать хотели на наше мнение, потому что считали, что с Россией уже не о чем договариваться, надо просто давить. Вот довели, это давление дошло до боевых действий и до войны»,— заключил Владимир Путин.