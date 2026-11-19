Путин: право Украины на безопасность не должно быть в ущерб России
Украина имеет право на безопасность, как и Россия, заявил президент РФ Владимир Путин. Однако это не должно быть в ущерб российской стороне, сказал глава государства на пресс-конференции по итогам деловой программы саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.
«Дело в безопасности и для России, и для Украины. Мы признаем, что Украина имеет право на безопасность, так же как и Россия, просто безопасность России никто не хочет обсуждать, а это существенный момент для нас, мягко говоря»,— сказал господин Путин. Он добавил, что Россия не собирается ничем жертвовать ради безопасности на Украине и в Европе.
Саммит АТЭС прошел в Шэнчьжэне 18-19 ноября. Владимир Путин поучаствовал в трехсторонних переговорах с президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином. Российский президент также провел отдельные встречи с главами двух государств.