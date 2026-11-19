«Дело в безопасности и для России, и для Украины. Мы признаем, что Украина имеет право на безопасность, так же как и Россия, просто безопасность России никто не хочет обсуждать, а это существенный момент для нас, мягко говоря»,— сказал господин Путин. Он добавил, что Россия не собирается ничем жертвовать ради безопасности на Украине и в Европе.