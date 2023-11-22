МИД России заявил о готовности помочь Финляндии решить проблемы на границе

Официальный представитель МИДа Мария Захарова сообщила, что Россия готова поработать с Финляндией для решения вопросов с наплывом мигрантов на юго-восточной границе. По ее словам, Финляндия должна была попытаться решить этот вопрос на уровне погранслужб.

«Нужно было бы дать указания своим пограничникам провести консультации с российскими пограничниками и выложить на стол все озабоченности или претензии финской стороны, по ним пройтись, выработать взаимоприемлемое решение либо получить разъяснение»,— сказала Мария Захарова в эфире Sputnik. «Вот так это должно быть. И мы готовы к такой работе»,— заявила она.

Мария Захарова также сообщила, что финскому послу в России Антти Хелантере, которого 20 ноября вызвали в МИД, указали на нарушение прав и интересов «десятков тысяч» россиян и финнов.

По данным Погранслужбы Финляндии, с 32 прибывших через границу с Россией беженцев за весь октябрь поток мигрантов вырос до 415 человек (только за первую половину ноября). В связи с этим с 18 ноября и до 18 февраля 2024 года Финляндия закрыла четыре из девяти КПП — «Ваалимаа», «Нуйямаа», «Иматра» и «Ниирала».

Президент Финляндии Саули Ниинистё называл наплыв мигрантов этой осенью «местью Кремля» за вступление страны в НАТО. 20 ноября премьер-министр Финляндии Петтери заявил, что переговоры с Россией велись по дипломатическим каналам, но прогресса не было.

Подробнее — в материале «Финны запустили цепную реакцию».

Анастасия Ларина