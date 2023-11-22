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Коммерсантъ FM
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Правительство Финляндии закроет восемь из девяти КПП на границе с Россией

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо объявил о решении правительства закрыть в ночь на 25 ноября все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией, кроме Райа-Йоосеппи — самого северного пункта пересечения финской границы.

Петтери Орпо

Петтери Орпо

Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ

Петтери Орпо

Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ

«Наша задача — обеспечить безопасность финнов»,— сказал он на пресс-конференции, которую транслирует Yle. Таким образом, остается работающим только один из девяти КПП на границе с Россией. С 18 ноября из-за наплыва беженцев закрыты были четыре КПП — «Ваалимаа», «Нуйямаа», «Иматра» и «Ниирала».

По данным погранслужбы Финляндии, за весь октябрь через границу с Россией прибыли 32 беженца, а в первой половине ноября количество мигрантов выросло до 415. Президент Финляндии Саули Ниинистё называл наплыв мигрантов этой осенью «местью Кремля» за вступление страны в НАТО. МИД России заявил о готовности РФ помочь Финляндии решить проблемы на границе.

Подробнее — в материале «Финны запустили цепную реакцию».

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