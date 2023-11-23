Девять эвакуированных в Россию из сектора Газа госпитализированы

Девять россиян и членов их семей, вывезенных из сектора Газа, были госпитализированы за время операции по эвакуации, сообщил ТАСС со ссылкой на медицинские службы. Шестеро госпитализированных — дети.

Эвакуация россиян организована на фоне войны Израиля и палестинского движения «Хамас», продолжающейся с 7 октября. Впервые выпускать иностранцев начали 1 ноября. Первую группу россиян вывезли 12 ноября.

Всего эвакуацию у России запросили около 900 человек: 639 россиян и 271 их родственник, сообщал накануне, 22 ноября, президент Владимир Путин. Он охарактеризовал ситуацию в анклаве как критическую и сказал, что помочь оставшимся там россиянам — святая обязанность государства. В Россию прибыли уже больше 550 человек из сектора Газа. Эвакуация продолжается: накануне, 22 ноября, МЧС сообщало, что КПП «Рафах» на границе сектора Газа и Египта пересекли еще 82 человека.

Леонид Уварчев