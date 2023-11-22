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Коммерсантъ FM
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В Москву прибыли еще 28 эвакуированных из сектора Газа россиян

Самолет МЧС Ил-76 с эвакуированными из сектора Газа 28 россиянами и членами их семей приземлился в московском аэропорту Домодедово. Об этом сообщило МЧС РФ. С начала гуманитарной миссии в Россию доставили 553 человека.

Эвакуация россиян организована на фоне войны Израиля и палестинского движения «Хамас», продолжающейся с 7 октября. Впервые выпускать иностранцев начали 1 ноября. Первую группу россиян вывезли 12 ноября.

250 человек из числа эвакуированных из сектора Газа разместят в детском оздоровительном лагере «Светлячок» в селе Автуры Шалинского района Чечни, сообщали в региональном МЧС. Еще 130 россиян разместят в Калужской области.

Подробнее о палестино-израильском конфликте читайте в материале «Ъ» «Над Газой не рассеивается туман войны».

Лусине Баласян

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