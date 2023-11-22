Путин: помочь людям в Газе — это святая обязанность

Около 900 человек попросили Россию эвакуировать их из сектора Газа, сообщил президент Владимир Путин. Это 639 россиян, а также 271 их родственник. Президент охарактеризовал ситуацию в анклаве как критическую и сказал, что помочь оставшимся там россиянам — святая обязанность государства.

«Там ситуация давно уже вышла за грань критической. К нам обратилось, по-моему, 900 человек с просьбой вывезти их. Из них 639 граждан России и еще 271 человек — это их родственники»,— сказал господин Путин на совещании с членами правительства. «Очень важная гуманитарная благородная миссия. Нужно помочь людям, которые страдают от происходящих событий. Мы видим, что там происходит. Поэтому это наша святая обязанность — помочь людям, тем более нашим гражданам»,— добавил глава государства.

Президент попросил на совещании главу МЧС Александра Куренкова доложить о ситуации по эвакуации и по доставке гуманитарной помощи. Министр сообщил, что в сектор Газа направлено уже более 245 тонн гуманитарной помощи из России, а на 23 ноября запланирован очередной рейс.

Эвакуация россиян организована на фоне войны Израиля и палестинского движения «Хамас», продолжающейся с 7 октября. Впервые выпускать иностранцев начали 1 ноября. Первую группу россиян вывезли 12 ноября. По последним данным МЧС, в Россию доставили 553 человека.

О ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Израиль пошел на сделку с "Хамасом"».

Леонид Уварчев