Без оценки риска не входить

Запрет на внеплановые проверки бизнеса контрольно-надзорными органами, кроме конкретных объектов с высокими рисками нарушений, будет продлен на 2024 год. Готовившееся аппаратом правительства предложение об этом в среду во время доклада его руководителя, вице-премьера Дмитрия Григоренко на совещании чиновников Белого дома с президентом встречно выдвинул Владимир Путин. Решение фиксирует поддержку Кремлем направления реформы и хоронит надежды ряда контрольно-надзорных ведомств на возвращение к широкому поиску нарушений в компаниях: Белый дом получил инструмент для подталкивания проверяющих к доказательной оценке рисков и адресной работе с компаниями, в которых они высоки. Пока госконтроль только учится работать по-новому, а общее число контрольно-надзорных мероприятий продолжает снижаться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин во время совещания

Фото: пресс-служба президента РФ Президент России Владимир Путин во время совещания

Фото: пресс-служба президента РФ

Доклад главы аппарата правительства, вице-премьера Дмитрия Григоренко на селекторном совещании президента с правительством, нацеленный на то, чтобы убедить главу государства продлить мораторий на внеплановые проверки бизнеса, был внезапно прерван Владимиром Путиным, когда чиновник только начал излагать аргументы в пользу такого решения.

Скетч был разыгран втроем. «Так, может быть, продлить мораторий на 2024 год?» — обратился господин Путин после первого упоминания моратория к Михаилу Мишустину. «Прокурор даже предлагал больший срок»,— с совершенно серьезным лицом ответил премьер (речь — об Игоре Краснове, главе Генпрокуратуры, которая в рамках реформы КНД обеспечивает соблюдение новых правил игры, см. “Ъ” от 18 августа). «Прокуратура всегда предлагает больший срок, а мы с вами должны определить, какой является оптимальным»,— отреагировал Владимир Путин. Михаил Мишустин поддержал игру слов уже с улыбкой, пояснив, что в этот раз речь идет о сроке в хорошем смысле, Дмитрий Григоренко согласился на любой, который выберет президент, и судьба моратория решилась.

Основным вопросом совещания у президента было развитие судоходства, но его обсуждали непублично. В открытой же части решено было пройтись по «оперативным» и «текущим» вопросам (см. репортаж спецкора “Ъ” Андрея Колесникова). Ход контрольно-надзорной реформы тоже входил в «текучку», но решение по этому вопросу стало самым содержательным из публичных.

Мораторий продлен на все внеплановые проверки компаний госорганами: он действует с 2022 года, проверки могут проводиться только при риске нарушения обязательных требований в конкретной компании, выявленном по публичной методике. Плановые же проверки запрещены контролерам отдельным мораторием до 2030 года: они могут проводиться только на объектах высокой и чрезвычайно высокой категории риска нарушений — это опасные производства или компании, сбои в которых принесут больший ущерб, чем их проверки.

По данным аппарата правительства, общее число проверок с 2019 года сократилось с 1,5 млн до 340 тыс. в 2022 году, в 2023-м «будет порядка 300 тыс.», рассказал Дмитрий Григоренко.

В основном это плановые проверки «высокорисковых» объектов — число внеплановых, назначенных по индикаторам риска, к ноябрю за год выросло вдесятеро, но лишь до 6,2 тыс. Эта цифра де-факто и является объяснением, зачем аппарату Белого дома понадобилось продолжение моратория: запрет на любые внеплановые проверки является инструментом «мягкого подталкивания» контролеров к работе по новым правилам — де-факто он ставит государственный надзор перед выбором, оценивать рисков или фактически отказаться от работы. При этом аппарат правительства кроме реформы КНД курирует и систему цифрового госуправления, где результаты этого выбора отображаются.

Разработка ведомствами индикаторов риска при этом идет: по данным “Ъ”, с начала 2023 года появилось около 150 новых, доля проверок по ним выросла с 0,85% в первом квартале до 2,3% в третьем, выявляемость нарушений — до 85% (против 50% при произвольном выборе объектов контролерами), а несколько индикаторов показали стопроцентное «попадание» в риски нарушений. В то же время до последних месяцев ряд ведомств сохраняли надежды на возвращение к «старым порядкам», рассчитывая, например, повысить категории риска для плановых проверок всех объектов контроля (см., например, “Ъ” от 14 ноября) или затягивая разработку систем оценки рисков (см. “Ъ” от 29 мая),— продление моратория должно эти надежды похоронить.

Представители деловых кругов блокировку внеплановых проверок еще на год ожидаемо приветствовали, ссылаясь на ответственное отношение компаний к усилиям правительства по снижению административной нагрузки и отсутствие роста числа инцидентов под мораторием и высказывая идею сделать его бессрочным: идеологии реформы контроля и надзора это полностью соответствует.

Олег Сапожков, Диана Галиева, Евгения Крючкова