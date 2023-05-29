Поворот лицом к риску

Контролирующие ведомства активно разрабатывают индикаторы риска нарушений, которые позволяют им вести проверки компаний даже в режиме моратория на них до 2030 года. Прокуратура уже не согласовывает более половины запросов ведомств на проверки, индикаторы же риска утверждает правительство, и для проведения контрольных мероприятий они должны свидетельствовать о высокой вероятности нарушений. Ряд министерств, в том числе лидер по числу проверок — МЧС,— уже перевыполнили план, есть и отстающие: так, нарастивший свое влияние из-за пандемии Роспотребнадзор, занимая второе место по числу проверок, эту работу еще не начинал. Однако принуждать ведомства к новому порядку в Белом доме не планируют, оценка риска — единственный для них способ вернуть себе контрольные полномочия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Контрольно-надзорная реформа, включающая в себя отказ властей от тотальных или произвольных проверок соблюдения бизнесом обязательных требований, сокращение массива самих требований («регуляторная гильотина») и переход к проверкам только в случаях, когда велик риск ущерба интересам общества и государства (риск-ориентированный подход), вышла на завершающий этап. Данные мониторинга аппаратом Белого дома перехода контрольно-надзорных ведомств на новую модель работы (на конец мая; есть у “Ъ”), при которой проверки предпринимателей возможны только при разработке контролерами индикаторов риска нарушений и только когда такие риски высоки, фиксируют в целом опережающий планы тренд.

Так, при требуемых 192 индикаторах в 64 наиболее массовых видах контроля и надзора, разработка которых планировалась на 2023 год, в правительство в рабочем порядке направлены 320, из них 164 — внесены официально, 88 — согласованы, 39 — утверждены. Среди самых массовых проверяющих лидирует МЧС, на которое приходится наибольшее число проверок (31,3 тыс. в 2022 году, при плане 8 разработано 14 индикаторов), Роструд (8,5 тыс. проверок, создано 2 из 4 индикаторов) и Ростехнадзор (7,6 тыс. проверок, разработано 10 из 12 индикаторов). Выпадает из тренда лишь Роспотребнадзор (16,3 тыс. проверок и ни одного индикатора риска при скромном плане 2, а единственный индикатор, который служба может применять — по эффективности санэпиднадзора,— разработан Минздравом).

Активность ведомств связана с тем, что в декабре 2022 года, помимо поручения о продлении моратория на почти все плановые проверки бизнеса до 2030 года (реализовано в марте 2023 года; см. “Ъ” от 20 марта), президент поддержал и переход на индикаторы риска в качестве основы контрольно-надзорной деятельности и главного основания для контрольно-надзорных мероприятий. При этом в принципе больших затруднений эта работа у контролеров вызывать не должна — так, среди индикаторов Ростехнадзора в материалах аппарата правительства есть, например, предложение в течение 20 дней после сдачи объектов проверять их в случаях, если предполагается установка там «опасных технических устройств» (речь идет в том числе о лифтах), но уведомления об их запуске не получено, что может свидетельствовать об эксплуатации их без приемки. Аналогичный пример у ФАС — расхождение более чем на 20% динамики роста выручки и объема производства у поставщиков товаров, подпадающих под ценовое госрегулирование. Последнее может свидетельствовать о предоставлении компаниями в ФАС недостоверных данных.

Результаты введения индикаторов становятся видны в статистике: если в 2022 году эффективность проверок с их применением (доля проверок, при которых были выявлены нарушения) составляла 42%, то в 2023-м — уже 77%. При этом доля проверок без учета риска, в проведении которых прокуратура отказывает, в 2023 году достигла 58,2%.

В секретариате вице-премьера и главы аппарата Белого дома Дмитрия Григоренко достоверность изученных “Ъ” результатов мониторинга подтвердили. По словам собеседника “Ъ”, административного давления на участников контрольной деятельности с целью ускорения разработки индикаторов господин Григоренко оказывать не собирается, «поскольку это единственный способ ведомств получить возможность полноценно работать в зоне своей ответственности, а интенсивность, эффективность и адресность контроля и без того отражается в соответствующей информационной системе». «И в правительстве, и в ведомствах понимают, что эффективность их работы учитывается цифровым контуром и видна как им самим и их коллегам, так и руководству»,— говорит собеседник “Ъ”.

При этом попыток вернуться к прежнему порядку массированных проверок в аппарате правительства не фиксируют с декабря 2022 года, когда риск-ориентированный подход был поддержан Кремлем, хотя до этого в аппарат «поступали примерно в равной пропорции как предложения утомленных новациями контролеров вернуться к старой модели, так и предложения бизнеса интенсифицировать разработку индикаторов, наличие которых делает жизнь компаний более предсказуемой, позволяя понимать, при пересечении каких "красных линий" к ним точно придут проверяющие, и их не пересекать»,— полагает собеседник “Ъ”. Возврат к практике тотальных проверок при этом в Белом доме считается невозможным вариантом развития событий даже в особых случаях и для отдельных ведомств. В действительности жесткость позиции правительства в этом вопросе оправданна: возврат к старой системе хотя бы части ведомств, вовлеченных в реформу, заведомо вызовет цепную реакцию и через некоторое время приведет к началу такой же по смыслу реформы, то есть к чистой потере нескольких лет работы.

Олег Сапожков