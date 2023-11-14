Контролеры рвутся к рогам и копытам

Минсельхоз опубликовал на regulation.gov.ru проект постановления правительства, расширяющий полномочия ветеринарного контроля. Всем животноводческим предприятиям предлагается присвоить категории высокого и очень высокого риска нарушений, чтобы открыть ветеринарам возможность проводить на 37 тыс. таких объектов плановые проверки. Сейчас из-за моратория под них попадают лишь 3,9 тыс. Однако приведенная самим ведомством статистика показывает, что без госконтроля потери АПК от болезней скота и птицы снижаются. Сам же «категориальный» подход к проверкам не соответствует идеологии контрольно-надзорной реформы и вряд ли будет поддержан Белым домом, выяснил “Ъ”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Статистика гибели сельхозживотных от болезней не подтверждает, что ветеринарные проверки могут им чем-то помочь

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Статистика гибели сельхозживотных от болезней не подтверждает, что ветеринарные проверки могут им чем-то помочь

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Проект постановления правительства, опубликованный вчера Минсельхозом на regulation.gov.ru, предлагает фронтально повысить категорию риска для всех сельхозпредприятий, «на которых осуществляется деятельность по содержанию и разведению сельскохозяйственных животных», до высокой или очень высокой. Необходимо это, по объяснениям министерства, для ужесточения контроля таких предприятий инспекторами Россельхознадзора. Авторы документа ссылаются на высокий риск распространения на таких объектах опасных болезней животных, несущих сектору существенные экономические потери.

После принятия ФЗ-248 «О государственном контроле и надзоре» плановые проверки Россельхознадзора допускаются один раз в год на объектах очень высокого, один раз в два года — на объектах высокого и один раз в три года — на объектах среднего риска. Согласно данным самого Минсельхоза, из 37 тыс. животноводческих объектов в РФ сейчас высокая степень риска нарушений присвоена 2 тыс., очень высокая — 1,9 тыс. объектов. Отметим, что именно эти предприятия и являются сейчас основным объектом работы инспекторов Россельхознадзора: мораторий на плановые проверки, введенный в 2021 году и продленный в 2022 году до 2030 года, закрыл для них ворота сельхозпредприятий со средней степенью риска нарушений, а проект Минсельхоза нацелен на то, чтобы открыть их вновь и, более того, увеличить в полтора-три раза частоту самих контрольных мероприятий на 33 тыс. объектов.

Отметим, что сам этот подход противоречит требованиям точечной оценки рисков нарушений, которой добивается от контролеров курирующий контрольно-надзорную реформу аппарат Белого дома: по идее его руководителя, вице-премьера Дмитрия Григоренко, доступ к запрещенным мораторием плановым проверкам контролерам должна открывать только разработка индикаторов риска, доказательно сигнализирующих об опасности нарушений на данном объекте (см. “Ъ” от 29 мая). Правительство даже предусмотрело механизм обжалования компаниями присвоения им контролерами более высокой категории риска ради возможности проверок (см. “Ъ” от 29 августа).

Более того, приведенные в пояснительной записке к проекту постановления цифры также не свидетельствуют о положительном влиянии проверок на количество инцидентов в отрасли и объемы ущерба от них. Так, если в 2021 году в отрасли были выявлены 355 очагов африканской чумы свиней (АЧС), 401 очаг бруцеллеза крупного рогатого скота (КРС) и 69 — высокопатогенного гриппа птиц (ВГП), то в 2022-м, при ужесточении моратория, число очагов АЧС сократилось до 167, ВГП — до 56, а бруцеллеза КРС выросло на 1, до 402. Оценки экономического ущерба «под мораторием» также скорее снижались: так, из-за ВГП в 2021 году было уничтожено 6,2 млн птиц с ущербом в размере 2,1 млрд руб., а в 2022- м — 1,1 млн на 753 млн руб., из-за АЧС в 2021 году уничтожено 370 тыс. свиней на 2 млрд руб., а в 2022-м — 209 тыс. на 2,2 млрд руб. (на этот год пришелся рекордный рост цен). Отметим, что во многом наличие детальных данных — следствие высокой степени цифровизации контроля животноводства в последние годы, однако сами цифры скорее свидетельствуют в пользу дальнейшего ужесточения моратория на контрольные мероприятия.

Впрочем, собеседник “Ъ”, знакомый с настроениями в среде чиновников, ответственных за реформу контроля и надзора, говорит, что, вероятнее всего, эти данные будут трактоваться именно так: проект постановления правительства о расширении ветеринарных проверок после оценки регулирующего воздействия, скорее всего, будет заблокирован при рассмотрении его подкомиссией по КНД правительственной комиссии по административной реформе.

Олег Сапожков