Сенаторы вдохновились бюджетом

Совет федерации (СФ) в среду рассмотрел закон о федеральном бюджете на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов. К выступившему с докладом министру финансов Антону Силуанову у сенаторов возник ряд вопросов — о финансировании ЗАТО, компенсации направляемых в центр налогов, темпах строительства школ, индивидуальных программах развития регионов и даже о налоге на сверхприбыль. Но ответы их вполне устроили, и главный финансовый документ был одобрен единогласно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр финансов России Антон Силуанов (второй справа) перед началом заседания

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Министр финансов России Антон Силуанов (второй справа) перед началом заседания

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Основным вопросом пленарного заседания 22 ноября стало рассмотрение бюджета, который представил глава профильного комитета СФ Анатолий Артамонов. Назвав его «качественным и сбалансированным документом», сенатор подчеркнул, что при рассмотрении проекта во втором чтении порядка 10% расходов открытой части казны были перераспределены в пользу социальной сферы, промышленности, сельского хозяйства, образования и науки. Напомним, бюджет на 2024 год принят Госдумой с доходами в 35,1 трлн руб. и расходами в 36,7 трлн. Дефицит, таким образом, запланирован на уровне 1,6 трлн руб.

По словам господина Артамонова, в законе распределено 96,8% общего объема трансфертов, что дает субъектам «ясность при принятии своих бюджетов», но остаются и нерешенные проблемы, например увеличение расходов на зарплаты бюджетников из-за роста МРОТ. «Сейчас регионам не хватает на эти цели порядка 200 млрд руб.»,— заявил глава комитета по бюджету и финансовым рынкам, назвав среди других проблем также риск избыточного накопления задолженности.

Выступивший следом Антон Силуанов отметил, что основные задачи бюджета на трехлетку остались неизменными: «Это оборона и безопасность, финансирование потребностей для достижения целей СВО, а также обеспечение всех обязательств перед людьми».

По словам министра, в казне запланированы средства на развитие беспилотной авиации, микроэлектроники, станкостроения и «конечно, поддержку регионов». «Необходимо обеспечить устойчивую ресурсную базу, чтобы полномочия субъектов были финансово обеспечены, поскольку большая часть обязательств перед людьми — в зоне ответственности регионов»,— пояснил глава Минфина, добавив, что объем собственных доходов субъектов в 2024 году вырастет на 1,6 трлн руб.

У сенаторов возник ряд вопросов. Так, представитель Мурманской области Константин Долгов предложил подумать над увеличением размера дотаций на развитие ЗАТО. Антон Силуанов сообщил, что по поручению президента сумма соответствующего трансферта, изначально составлявшая около 9 млрд руб., уже увеличена более чем вдвое и только в Заполярье на эти нужды будут ежегодно направлять по 10 млрд руб. Астраханский сенатор Александр Башкин поинтересовался, будет ли введен механизм компенсации для регионов, которые перечисляют в федеральный бюджет более 70% налогов, но имеют бюджетную обеспеченность ниже среднероссийского уровня. Министр в ответ напомнил, что этот механизм уже реализован: «потолок» ограничения прироста дотаций для таких субъектов увеличен в два раза.

Представитель Забайкалья Сергей Михайлов озаботился сокращением финансирования строительства школ. «Была задача построить в 2024 году 1,3 тыс. школ, это и будет сделано,— отрезал Антон Силуанов.— Определенная оптимизация, которая была проведена,— это общая стратегия, чтобы сконцентрировать ресурсы на основных целях. Вопрос приоритетов в конкретных школах будем рассматривать вместе с субъектами». Марийский сенатор Константин Косачев поднял вопрос о продлении и увеличении финансирования индивидуальных программ поддержки десяти «отстающих» субъектов, которые заканчиваются в 2024 году. Глава Минфина в ответ заверил, что вскоре будут подведены итоги этих программ и определены субъекты, которые войдут в новый перечень регионов, чья экономика нуждается в поддержке. А средства на эти цели из расчета по 10 млрд руб. ежегодно уже учтены в прогнозе на 2025–2026 годы.

Наконец, представитель Амурской области Иван Абрамов рассказал о жалобах компаний, которые вынуждены платить налог на сверхприбыль, но считают его несправедливым.

Это, например, те, кто «10–15 лет копил активы», а затем продал их «в этот год», заплатил дивиденды и теперь вынужден брать кредит. «Деньги должны быть на предприятии,— парировал господин Силуанов.— Из 300 млрд руб., которые мы рассчитывали получить, пока поступило 40 млрд, но уверен, что в ноябре эта сумма существенно увеличится. Если ресурсов нет в этом году, то в следующем налог можно будет заплатить в двукратном размере».

После выступлений и. о. главы Счетной палаты Галины Изотовой и вице-спикера СФ Николая Журавлева слово взяла председатель СФ Валентина Матвиенко. Она заявила, что в «беспрецедентных условиях» правительство успешно справилось с разработкой и внесением бюджета. «Когда смотришь, что происходит в США, где раз в неделю возникает тема шатдауна, бюджет принимается максимум на месяц и неизвестно, что будет через месяц, понимаешь ценность того, что делается в РФ нашим президентом, правительством и, конечно, Минфином, на котором лежит основная ответственность»,— отметила госпожа Матвиенко. По ее словам, бюджет обладает всеми качествами финансового документа «мощного суверенного государства, которое способно развиваться и противостоять любым вызовам».

В итоге сенаторы поддержали закон единогласно. На этом же заседании они одобрили еще ряд документов, в частности, об увеличении военных пенсий на 4,5% (с 1 октября 2024 года), о приостановке индексации зарплат госслужащих (кроме военных и силовиков) и об увеличении МРОТ в 2024 году до 19,2 тыс. руб.

Андрей Прах