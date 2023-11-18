Расходы уходят в оборону

17 ноября Госдума приняла в окончательном чтении федеральный бюджет на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов. Какие доходы ожидает правительство, каким будет курс доллара и на что пойдут самые большие суммы — в инфографике «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Как ожидается, в следующем году доходы федерального бюджета вырастут на 22,3% — с 28,67 трлн до 35,06 трлн руб. Однако на 15,8% увеличатся и расходы, которые превысят поступления на 1,6 трлн руб. В 2025-м дефицит прогнозируется на уровне 0,83 трлн руб., в 2026-м — 1,54 трлн руб.

Напомним, госказна ушла в минус в 2022 году, когда бюджет был исполнен с одним из рекордных дефицитов в истории — 3,3 трлн руб., а по итогам текущего она может недосчитаться еще 3 трлн руб.

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Нефтегазовые поступления в следующем году обеспечат 32,8% доходной части. В 2025 году их доля вырастет до 35%, затем опустится до 33,5%. При этом все три года прогнозируемый объем дополнительных нефтегазовых доходов будет составлять около 1,8 трлн руб., рассчитывают в кабинете.

ВВП сохранит динамику 2023 года, когда экономика, вопреки прошлогодним прогнозам, вернулась к росту. В правительстве ожидают, что ВВП будет увеличиваться на 2,2–2,3% каждый последующий год.

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Согласно принятому документу, за три года объем инвестиций в номинальном выражении увеличится сразу на четверть, с 31,6 трлн до 39,6 трлн руб., и достигнет к 2026 году 19,6% ВВП.

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Надежды правительства на крепкий рубль в 2023 году не оправдались, поэтому бюджет на ближайший период сверстан из расчета 90,1 руб./$, а не 70,9 руб./$, о которых кабинет заявлял в прошлогоднем прогнозе. Однако негативной динамики чиновники снова не ждут. По их расчетам, к 2026 году среднегодовой курс опустится до 92,3 руб./$ в базовом сценарии и до 100,3 руб./$ — в консервативном.

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Инфляция, как ожидается, с 2024 года вернется к целевым показателям 4–4,5%. Напомним, по итогам 2022-го она достигла 11,9%, а в уходящем году может составить 7,5%. Бюджет текущего года верстался из прогноза 5,5%.

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Среднеконтрактная цена экспорта газа продолжит снижаться — с $354,4 за 1 тыс. куб. м в уходящем году до $268,8 в следующем. В 2022 году газ стоил в 2,5 раза дороже — $702,9 за 1 тыс. куб. м. Стоимость барреля российской нефти, напротив, увеличится в 2024 году на 12,4% — с $63,4 до $71,3. По мере трансформации мирового энергетического рынка правительство ожидает сохранения сырьевых котировок в диапазоне $70 за баррель.

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Добыча нефти в ближайшие три года планируется почти неизменной — на уровне 530 млн тонн, а вот добыча газа должна вырасти на 10,2% — с 642 млрд куб. м в уходящем году до 707,5 млрд куб. м в 2026-м.

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В перспективе трех лет правительство ожидает постепенного восстановления экспорта — с $475 млрд до $501 млрд. В этом году он сократится — предварительно на 22,3%. Также должен вырасти и импорт — с $303 млрд до $322 млрд.

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В структуре расходов крупнейшей статьей в 2024 году станет национальная оборона, на которую придется 29,4% всех трат. По сравнению с прошлогодним прогнозом ее доля выросла почти в два раза (+13,2 п. п.), а в номинальном выражении — сразу на 132%, с 4,64 трлн до 10,78 трлн руб. В сравнении с бюджетом-2023 оборонные расходы увеличатся на 68,2%.

Доля расходов на соцполитику — традиционно самую затратную графу казны — сократилась по сравнению с прогнозом годичной давности на 4,4 п. п.— до 21,1%, однако в сравнении с бюджетом текущего года увеличится на 19,1%.

В денежном выражении меньше станут траты только на физкультуру и спорт (–5,5%), национальную экономику (–5,7%) и общегосударственные вопросы (–6,6%).

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Расходы на новую госпрограмму — по восстановлению и развитию присоединенных регионов — за три года составят 897,9 млрд руб. Наиболее затратной при этом станет программа по управлению госфинансами (10,51 трлн руб.), которая обойдется бюджету даже дороже, чем соцподдержка граждан (10,27 трлн руб.). Отметим, что после прохождения законопроекта в Госдуме совокупные расходы на госпрограммы выросли на 6,65 трлн руб.

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В разрезе нацпроектов в 2024 году самыми дорогими останутся «Демография» (882,5 млрд руб.), «Безопасные и качественные дороги» (606,5 млрд руб.) и «Здравоохранение» (289,9 млрд руб.). Меньше, чем планировалось год назад, будет потрачено на «Жилье и городскую среду» (125,4 млрд вместо 170,3 млрд руб.), «Международную кооперацию и экспорт» (135,3 млрд вместо 160,5 млрд руб.), а также на «Экологию» (78,7 млрд вместо 88 млрд руб.).

Отметим, что на единственный новый нацпроект — «Беспилотные авиационные системы» — в 2024–2026 годах запланировано финансирование в размере 63,9 млрд руб.

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Госдолг через три года вырастет на 37,4% — с 29,2 трлн руб. в 2023-м до 40,1 трлн руб. в 2026-м. Доля внешнего долга, как ожидается, будет постепенно сокращаться, а внутреннего — увеличиваться.

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Анастасия Винницкая