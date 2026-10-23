«Успех был сумасшедший»
Павел Шинский — об изобретении краски для волос L’Aureal
0:00
0:00
Началось все грустно — с женских слез. Луиза, молодая жена химика и лаборанта Сорбонны Эжена Поля Луи Шуэллера, плакала из-за испорченной прически. А что делать? На дворе 1909 год, в моду входят короткие стрижки и светлые волосы, а приличной краски нет. Та, что есть, только волосы портит, а с цветом не угадаешь. Как тут не плакать?
И свежеиспеченный муж, конечно, не устоял. Несколько месяцев экспериментов на кухне, и стойкая безопасная краска «золотистый блонд» увидела свет. Шуэллер дал ей имя L’Aureal по названию модной стрижки, той самой, короткой. Успех был сумасшедший.
Но Шуэллер на этом не успокоился, за пару десятилетий придумав заодно сухой шампунь, крем для загара и пену для ванн. Говорят, он понимал потребности женщин, как никто. И это я еще главного не сказал. Родители Шуэллера были кондитерами, и он тоже должен был посвятить жизнь пирожным, а посвятил красоте. Ну точно идеальный мужчина.