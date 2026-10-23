«Успех был сумасшедший»

Но Шуэллер на этом не успокоился, за пару десятилетий придумав заодно сухой шампунь, крем для загара и пену для ванн. Говорят, он понимал потребности женщин, как никто. И это я еще главного не сказал. Родители Шуэллера были кондитерами, и он тоже должен был посвятить жизнь пирожным, а посвятил красоте. Ну точно идеальный мужчина.