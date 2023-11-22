Израиль пошел на сделку с «Хамасом»

Израильское правительство утвердило условия сделки с палестинским движением «Хамас» по возвращению похищенных с территории Израиля 7 октября. Решение было принято в ходе специального заседания, проходившего в ночь на среду. Министры голосовали поименно и большинством голосов одобрили условия сделки. Три министра проголосовали против.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Фото: Reuters Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Фото: Reuters

Согласно договоренности, условия которой опубликовали израильские СМИ еще до завершения заседания , на первом этапе в ходе четырехдневного прекращения огня будут освобождены 50 человек. Из них 30 детей, восемь матерей и еще 12 женщин. Взамен Израиль освободит 150 палестинских заключенных — женщин и несовершеннолетних, которые сидят в его тюрьмах не по статьям за убийство. Израиль будет получать список, кто будет освобожден, каждый раз накануне вечером. Предполагается, что первые заложники вернутся домой в четверг. Сутки дают на то, чтобы представители израильской общественности могли подать петицию против сделки, если у кого-то возникнет такое желание.

После завершения первого этапа «Хамас» освободит дополнительное число заложников и получит взамен свободу для трех заключенных за каждого похищенного и день прекращения огня за каждых десятерых заложников.

Кроме того, израильские ВВС не смогут летать над сектором Газа в течение шести часов каждого дня пока будет действовать договоренность о прекращении огня. В то же время Израиль оговаривает, что «Хамас» заплатит «тяжелую цену» за любое нарушение договоренностей о прекращении огня. Есть также договоренность, что представители Международного комитета Красного креста смогут посетить оставшихся в плену заложников и передать им лекарства. Вдобавок, в рамках сделки Израиль согласился ежедневно доставлять около 300 грузовиков с гуманитарной помощью из контрольно-пропускного пункта Рафах в Газу, а также топливо для больниц и пекарен в секторе Газа.

Война между Израилем и «Хамас» началась 7 октября с нападения палестинских боевиков на израильскую территорию под прикрытием ракетного обстрела. В результате погибли около 1,2 тыс. человек, несколько тысяч получили ранения и примерно 245 человек были похищены. Среди всех этих людей были и есть как израильтяне, так и граждане других стран. Не все заложники оказались в руках у «Хамас», некоторые из них попали к еще одной группировке — «Исламский джихад», а кто-то находится где-то еще. Так, у «Хамас» есть только 30 из 38 похищенных детей. «Хамас» обещает, что воспользуется прекращением огня, чтобы понять, где находятся остальные заложники. Получилось это или нет, должно быть объявлено на пятый день прекращения огня. В случае положительного результата прекращение огня будет продлено. Израиль надеется, что в результате может быть освобождено до 100 заложников. В рамках сделки речь идет только об израильтянах, но источники в израильских СМИ не исключают, что «Хамас» в одностороннем порядке решит освободить несколько иностранцев, например тайский рабочих.

За полтора месяца войны «Хамас» в качестве показательной гуманитарной акции освободил четырех заложниц — двух американок и двух израильтянок. Еще одну девушку-военнослужащую спасла израильская армия. В ходе наземной операции были также найдены тела двух заложниц. Во вторник вечером «Исламский джихад» заявил о смерти одной из находящихся в его руках заложницы — пожилой израильтянки, которую он предлагал освободить Израилю около пары недель назад в обмен на выполнение «определенных условий, обеспечивающих безопасность палестинского народа».

Решиться на обмен заложников на палестинских заключенных было для Израиля трудным решением.

До сих пор в израильском обществе достаточно болезненно вспоминают «сделку Шалита». Когда после более чем пяти лет в плену у «Хамас» израильский солдат Гилад Шалит был обменен на 1027 палестинских заключенных, из которых 450 были осуждены израильским судом за убийства израильтян. Многие из освобожденных потом вновь принимали участие в терактах против Израиля. Но и отказаться от сделки израильские власти не могли.

С учетом прошлого опыта Израиль очень осторожно подошел к переговорам. «Этим вечером мы должны принять тяжелое решение, но это правильное решение. Все представители служб безопасности полностью поддерживают это решение, опираясь на свои профессиональные оценки. Согласно этим оценкам, наши войска останутся в безопасности во время режима прекращения огня, а наши боевые возможности будут улучшены именно за эти дни тишины»,— сказал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, открывая заседание правительства. Кроме того, он пообещал, что после реализации сделки боевые действия возобновятся.

Господин Нетаньяху несколько раз повторил, что «война продолжится до тех пор, пока не будут достигнуты все цели: ликвидирован "Хамас" и возвращены все заложники».

Премьер также рассказал, что в последние дни условия сделки были улучшены благодаря усилиям президента США Джо Байдена и домой вернется гораздо большее число заложников, чем предполагалось. Кроме США ключевую роль в достижении сделки сыграли Катар и Египет, через которых «Хамас» передавал свои предложения.

Со своей стороны министр обороны Йоав Галант заявил, что возвращение похищенных является моральным долгом правительства, но при этом подчеркнул, что правительство должно утвердить однозначное требование силовых ведомств: после завершения сделки армия продолжит боевые действия.

О том, что прекращение огня не скажется отрицательно на способности военных продолжать операцию в секторе Газа заявил и официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари. «Армия обороны Израиля будет знать, что делать, и сможет сохранить свои оперативные достижения. Это долгая война, в которой много этапов. И этот план тоже будет поэтапным. Это часть долгой войны, у этой войны есть согласованные цели, для достижения этих целей нам предстоит пройти долгий путь, поэтому мы сможем сохранить наши оперативные достижения и подготовиться к следующим этапам этой войны»,— сказал он.

За месяц с начала наземной операции в секторе Газа Израиль взял под контроль значительную территорию на севере этого анклава. Всего с 7 октября — как в результате авиаударов, так и наземной операции в секторе Газа, согласно утверждению Минздрава Палестины, погибли более 13 тыс. человек. Около 1,7 млн палестинцев были вынуждены покинуть свои дома.

Марианна Беленькая