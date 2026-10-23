В РПЦ рассказали о причине запрета священникам выступать публично от лица Церкви
В Московском патриархате пояснили «Ъ» с чем связан запрет священнослужителям выступать в медиапространстве от лица Церкви.
«Те изменения, которые внесены в ставленническую присягу, отвечают вызову сегодняшнего дня, потому что многие священнослужители имеют большую аудиторию в социальных медиа, активно взаимодействуют с ней, ведут проповедническую, миссионерскую деятельность, что является заметным вкладом в христианское присутствие в социальных медиа, — рассказал ‘Ъ’ заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе . — Вместе с тем подобные возможности являются также и определенным вызовом, фактором риска, если священник начинает допускать какого-то рода безответственные высказывания, которые подчас недобросовестные журналисты могут атрибутировать к Церкви в целом».
Поэтому, по словам господина Кипшидзе, «эта норма является призывом к ответственности, которая, как мне кажется, для большинства священнослужителей, ведущих работу в социальных медиа, и так очевидна». «Но тем не менее для тех, кто, возможно, не вполне понимает этого, является хорошим напоминанием об этой ответственности», — заключил он.
22 октября Священный синод РПЦ принял решение дополнить ранее утвержденный текст ставленнической присяги словами: «Не выступать публично от лица Церкви без благословения священноначалия, не допускать при выступлениях в средствах массовой информации и при использовании интернет-пространства (в том числе социальных сетей и иных социальных медиа) высказываний, дискредитирующих Православную Церковь или искажающих ее учение, не использовать интернет-пространство для личной выгоды».