В РПЦ рассказали о причине запрета священникам выступать публично от лица Церкви

«Те изменения, которые внесены в ставленническую присягу, отвечают вызову сегодняшнего дня, потому что многие священнослужители имеют большую аудиторию в социальных медиа, активно взаимодействуют с ней, ведут проповедническую, миссионерскую деятельность, что является заметным вкладом в христианское присутствие в социальных медиа, — рассказал ‘Ъ’ заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе . — Вместе с тем подобные возможности являются также и определенным вызовом, фактором риска, если священник начинает допускать какого-то рода безответственные высказывания, которые подчас недобросовестные журналисты могут атрибутировать к Церкви в целом».