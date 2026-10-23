В Шереметьево началась эвакуация пассажиров из-за угрозы атаки БПЛА
В московском аэропорту Шереметьево проводят эвакуацию пассажиров. Ограничен вход в стерильную зону всех терминалов, сообщила пресс-служба аэропорта. Под стерильной зоной понимается пространство аэропорта от таможенного контроля (перед duty free) до входа в самолет.
Сейчас пассажиров уводят с бортов самолетов, ведут в укрытия, проводят инструктаж по действиям в условиях сигнала «Воздушная тревога», пояснили в пресс-службе. «В связи с мерами по обеспечению безопасности полетов пассажирам нужно быть готовым к более длительному ожиданию», — отмечается в сообщении аэропорта.
В настоящее время все четыре московских аэропорта — Внуково, Домодедово, Жуковский (Раменское) и Шереметьево, — ограничили работу. Более 340 рейсов, согласно данным онлайн-табло аэропортов, задержаны или отменены. За ночь над Москвой и областью сбили 155 украинских беспилотников. В 13:33 мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в «Макс», что на подлете к столице были уничтожены четыре БПЛА. На момент написания материала их число возросло до 19.