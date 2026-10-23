В Шереметьево началась эвакуация пассажиров из-за угрозы атаки БПЛА

В настоящее время все четыре московских аэропорта — Внуково, Домодедово, Жуковский (Раменское) и Шереметьево, — ограничили работу. Более 340 рейсов, согласно данным онлайн-табло аэропортов, задержаны или отменены. За ночь над Москвой и областью сбили 155 украинских беспилотников. В 13:33 мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в «Макс», что на подлете к столице были уничтожены четыре БПЛА. На момент написания материала их число возросло до 19.