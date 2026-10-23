Brent превысила $115 за баррель впервые с начала мая

Цена декабрьского фьючерса на нефть марки Brent выросла на 1,69% — до $115,08 за баррель, свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE в 15:07 мск. В последний раз Brent поднималась выше $115 за баррель 4 мая 2026 года.