Brent превысила $115 за баррель впервые с начала мая
Цена декабрьского фьючерса на нефть марки Brent выросла на 1,69% — до $115,08 за баррель, свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE в 15:07 мск. В последний раз Brent поднималась выше $115 за баррель 4 мая 2026 года.
По состоянию на 15:40 мск стоимость Brent скорректировалась на отметке $114,77 за баррель (+1,41%). К тому же моменту фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в ноябре увеличивался на 1,82% — до $101,28 за баррель. Так мировые цены на нефть реагируют на эскалацию ближневосточного конфликта, в том числе паузу в урегулировании между США и Ираном и атаки хуситов на энергетические объекты в Саудовской Аравии.