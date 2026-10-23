Минюст США начал расследование против бывшего сотрудника Трампа Кори Левандовски

Это первый известный случай, когда Минюст во время второго срока Дональда Трампа начал расследование против кого-то из его приближенных. Сам господин Трамп на вопрос журналистов сказал, что знает о расследовании в отношении Кори Левандовски, но не вникал в суть дела. Он также добавил, что если его сотрудник нарушил правила, то должен нести ответственность.