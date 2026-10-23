Минюст США начал расследование против бывшего сотрудника Трампа Кори Левандовски
Министерство юстиции США начало расследование в отношении Кори Левандовски — бывшего соратника президента США Дональда Трампа и спецсоветника Министерства внутренней безопасности США (DHS). Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. По данным газеты, Кори Левандовски подозревают во взяточничестве при распределении контрактов, заключавшихся министерством.
Это первый известный случай, когда Минюст во время второго срока Дональда Трампа начал расследование против кого-то из его приближенных. Сам господин Трамп на вопрос журналистов сказал, что знает о расследовании в отношении Кори Левандовски, но не вникал в суть дела. Он также добавил, что если его сотрудник нарушил правила, то должен нести ответственность.
Кори Левандовски сотрудничал с Дональдом Трампом с предвыборной кампании 2015 года. Во время второго президентства он стал спецсоветником главы Министерства внутренней безопасности (DHS) Кристи Ноэм. В марте этого года его вместе с госпожой Ноэм уволили из министерства. Politico ранее называло его «серым кардиналом», без санкции которого DHS не подписывал никаких контрактов, стоимость которых превышала $100 тыс.