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Коммерсантъ FM
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Депутат Саралиев: Украина вернула РФ 80 тел погибших в зоне военной операции

Россия получила от Украины тела 80 погибших военных. Информацию об этом сообщил депутат Госдумы Шамсаил Саралиев РБК.

Шамсаил Саралиев (слева)

Шамсаил Саралиев (слева)

Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ

Шамсаил Саралиев (слева)

Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ

Сегодня, 20 ноября, украинская сторона сообщила, что получила тела и останки 94 погибших военных. Тела передадут представителям правоохранительных органов Украины для проведения судебно-медицинской экспертизы и установления личности погибших. Обмен происходил при содействии Международного комитета Красного Креста.

Последний обмен телами погибших произошел 6 октября. Тогда России передали тела 60 погибших военных, а Украина получила 64 тела. До этого, 4 августа, при обмене РФ получила 160 тел. Украине было передано 44 тела военных ВСУ.

О том, что происходит после ввода российских войск на территорию Украины,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Александра Горошилова

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