Депутат Саралиев: Украина вернула РФ 80 тел погибших в зоне военной операции

Россия получила от Украины тела 80 погибших военных. Информацию об этом сообщил депутат Госдумы Шамсаил Саралиев РБК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Шамсаил Саралиев (слева)

Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ Шамсаил Саралиев (слева)

Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ

Сегодня, 20 ноября, украинская сторона сообщила, что получила тела и останки 94 погибших военных. Тела передадут представителям правоохранительных органов Украины для проведения судебно-медицинской экспертизы и установления личности погибших. Обмен происходил при содействии Международного комитета Красного Креста.

Последний обмен телами погибших произошел 6 октября. Тогда России передали тела 60 погибших военных, а Украина получила 64 тела. До этого, 4 августа, при обмене РФ получила 160 тел. Украине было передано 44 тела военных ВСУ.

О том, что происходит после ввода российских войск на территорию Украины,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Александра Горошилова