Депутат Саралиев: Украина вернула РФ 160 тел погибших в зоне военной операции

Россия и Украина провели обмен телами погибших в зоне боевых действий. Депутат Госдумы, представитель парламентской группы по вопросам военной операции Шамсаил Саралиев сообщил, что Москва передала 44 тела Киеву, Киев — 160 тел Москве.

«Да, действительно, передача тел сегодня была по линии Минобороны»,— сказал господин Саралиев РБК.

Украинская сторона ранее 4 августа сообщала, что получила тела 44 погибших в зоне боевых действий. Минобороны РФ не комментировало информацию.

В последний раз Украина и Россия сообщали об обмене телами погибших военных 14 июля. Тогда, как утверждали стороны, в Россию было возвращено 162 тела, на Украину — 62 тела.

Что происходит на 527-й день после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Леонид Уварчев