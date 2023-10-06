Украинский штаб сообщил об обмене телами военных

Украина получила тела 64 погибших военнослужащих, заявил украинский координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными. В украинском штабе отметили, что передали России тела военнослужащих ВС РФ. Информацию об обмене российская сторона пока не коментировала.

Предыдущий обмен стороны провели 4 августа, об этом сообщил депутат Госдумы, представитель парламентской группы по вопросам военной операции Шамсаил Саралиев. Тогда Москва передала 44 тела военных ВСУ, в свою очередь Украина передала 160 тел Москве.

Что происходит после ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Александра Горошилова