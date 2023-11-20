«Хезболла» запустила больше 1 тыс. ракет по Израилю с начала его войны с «Хамасом»

Ливанская группировка «Хезболла» за время войны Израиля с палестинским движением «Хамас» в секторе Газа запустила по израильской территории больше 1 тыс. ракет и снарядов. Об этом сообщил министр обороны Израиля Йоава Галанта.

Министр отметил, что израильская армия наносит ответные удары. «"Хезболла" платит высокую цену каждый день»,— заявил господин Галант на пресс-конференции (цитата по The Times of Israel).

Министр обвинил Иран в агрессии против Израиля. По его словам, война является «многофронтовой, хотя ее интенсивность сосредоточена в Газе».

Обстрелы израильской территории со стороны Ливана начались 8 октября — спустя день после нападения «Хамаса». Армия обороны Израиля обычно сообщает, что наносит ответные удары. Йоав Галант ранее предостерегал Ливан от вступления в конфликт.

О рисках эскалации конфликта — в материале «Ъ» «Америку тревожит Ливан».

Леонид Уварчев