Министр обороны Израиля предупредил Ливан о последствиях вступления в конфликт

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что Бейрут повторит судьбу сектора Газа, если движение «Хезболла» втянет Ливан в конфликт. Об этом он сказал во время посещения военной базы на границе с Ливаном.

«"Хезболла" приближается к серьезной ошибке — жители Бейрута могут оказаться в такой же ситуации, как в Газе, где уже поднимают белый флаг и уходят из домов»,— сказал господин Галант (цитата по Jerusalem Post).

Ранее в движении «Хезболла» заявили об ударах по скоплениям израильских войск на границе с Ливаном. ЦАХАЛ также сообщал, что израильские истребители и артиллерия нанесли удары по объектам «Хезболлы» в Ливане.

3 ноября глава ливанской шиитской группировки Хасан Насралла сказал, что широкомасштабный конфликт между движением и Израилем вполне реален. Операцию «Потоп Аль-Аксы», которую 7 октября начал «Хамас», он назвал сугубо палестинской.

О действиях Израиля в секторе Газа — в материале «Ъ FM» «Израиль рассчитывает на сектор».

Петр Бузлаев