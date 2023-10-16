«Хезболла»: краткий курс истории движения

Израиль объявил о планах эвакуировать мирных жителей, проживающих в 28 населенных пунктах вблизи границы с Ливаном на фоне ракетных обстрелов со стороны «Хезболлы». Когда и для чего было создано это движение — в материале «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Aziz Taher / Reuters Фото: Aziz Taher / Reuters

Как появилась «Хезболла»

Ливанское движение «Хезболла» («Партия Аллаха») основано в 1982 году при непосредственном участии Ирана. Боевое крыло организации было создано силами иранского Корпуса стражей исламской революции. Он же впоследствии занимался боевой подготовкой и снабжением боевиков. Позже значительную финансовую и военную помощь «Хезболле» начала оказывать и Сирия. Точная численность организации неизвестна, по разным оценкам, она колеблется от 4 тыс. до 30 тыс. человек. В 2021 году лидер движения Хасан Насралла заявлял, что только в боевом крыле «Хезболлы» насчитывается 100 тыс. мужчин, обученных, вооруженных и имеющих опыт.

Войны и теракты с участием «Хезболлы»

О «Хезболле» начали говорить как о серьезной боевой силе после организации ею нескольких громких терактов, в том числе нападения на штаб-квартиру израильских сил на юге Ливана в 1982 году, атаки на американское посольство и казармы американского и французского миротворческого контингентов в Бейруте (погибли более 200 человек), захвата американского пассажирского самолета в 1985 году и целой череды захватов заложников.

В том же 1985 году «Хезболла» захватила четырех советских дипломатов, один из которых, Аркадий Катков, был убит. Во время конфликта в Южном Ливане (оккупированном Израилем) «Хезболла» играла ведущую роль в организации партизанской войны против израильтян.

Практически все конфликты с Израилем проходили при деятельном участии «Хезболлы», но боевики движения сражалась и в других странах. Так, во время Боснийской войны в 1992−1995 годах они выступили на стороне армии Республики Боснии и Герцеговины.

Кто возглавляет «Хезболлу»

С 1992 года лидером «Хезболлы» является Сайед Хасан Насралла. Его предшественник Аббас аль-Мусави называл Израиль «раковой опухолью Ближнего Востока» и обещал уничтожить всякое упоминание о нем в Палестине. В 1992 году вертолет, в котором летел аль-Мусави с женой и сыном, расстреляла израильская армия.

При нынешнем лидере «Хезболла» была полностью или частично признана террористической организацией в Канаде, США, Израиле, Египте, Лигой арабских государств, в странах Персидского залива, а также частично в ЕС, Австралии и Великобритании. Ее поддерживают Иран и Сирия. Россия не считает «Хезболлу» террористической.

Чем вооружена «Хезболла»

Правительство Израиля полагает, что у «Хезболлы» имеется арсенал из почти 150 тыс. ракет. Боевое крыло «Хезболлы» имеет реактивную артиллерию, которая является основой его военного потенциала. Наиболее дальнобойным оружием считаются иранские ТРК «Зельзал-2» и «Фатех-110». Они используют тяжелые ракеты большого калибра и способны атаковать цели на дистанции 200 км. Наибольшее распространение имеют 122-мм системы — советские реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град» и их копии.

У бойцов есть ПЗРК семейств «Стрела» и «Игла» советского производства, трофейные американские FIM-92.

«Хезболла» в политике

Поначалу существовавшая лишь как организация, участвовавшая в боевых действиях с Израилем в 1980-х годах, в 1990-х «Хезболла» занялась активной политической деятельностью, постепенно оттесняя все прочие организации ливанских шиитов. Она была одной из партий, стоявшей на защите сирийских интересов в Ливане. В 1992 году «Хезболла» впервые приняла участие в парламентских выборах в Ливане. На последних выборах в 2022 году коалиция во главе с «Хезболлой» получила 61 из 128 мест в законодательном органе, что на десять мест меньше, чем в предыдущем созыве.