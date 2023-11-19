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Коммерсантъ FM
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Собянин: силы ПВО в Богородском городском округе пресекли атаку БПЛА на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что силы противовоздушной обороны пресекли над Богородским городским округом атаку беспилотника на столицу. Разрушений и пострадавших в результате падения обломков нет, на месте работают экстренные службы, сообщил он в Telegram. Министерство обороны России уточнило в Telegram, что БПЛА был сбит сегодня, 19 ноября, в 01:00 мск.

Последний раз об уничтожении беспилотника, летевшего на Москву, сообщалось 7 октября. Тогда господин Собянин заявил, что БПЛА был сбит силами ПВО в Истринском городском округе Московской области. Глава Истры Татьяна Витушева позже сообщила, что беспилотник нес 10 кг взрывчатки в тротиловом эквиваленте.

14 октября аэропортах Москвы было задержано или отменено более 30 рейсов. О введении ограничений в воздушном пространстве столицы не сообщалось. Временные ограничения на вылет и прием самолетов в аэропортах обычно вводят при угрозе атаки беспилотников. 11 ноября Минобороны России сообщило, что 10 ноября в 23:00 мск силы ПВО сбили беспилотник в Московской области.

Эрдни Кагалтынов

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