Сбитый в Истре беспилотник нес 10 кг взрывчатки в тротиловом эквиваленте

В Истринском городском округе направленным подрывом уничтожен контейнер со взрывчаткой. Его нес беспилотник, сбитый утром 7 октября. Масса взрывчатки составила 10 кг в тротиловом эквиваленте, сообщила глава городского округа Татьяна Витушева в Telegram.

Контейнер со взрывчаткой был обнаружен в лесу недалеко от падения обломков БПЛА. На месте работала саперная группа. Временно были эвакуированы жители некоторых домов в коттеджном поселке «Русская деревня», который находится около лесного массива.

БПЛА самолетного типа был сбит рано утром средствами противовоздушной обороны, сообщали мэр Москвы Сергей Собянин и Минобороны РФ. По данным господина Собянина, беспилотник направлялся в сторону столицы.

Леонид Уварчев