В аэропортах Москвы задержано или отменено более 30 рейсов

В аэропортах Москвы задержано 27 рейсов, семь отменено, следует из данных «Яндекс.Расписания». О введении ограничений в воздушном пространстве столицы не сообщалось.

По состоянию на 8:19, во Внуково задержано девять рейсов, отменено три. В Домодедово задержано 12 рейсов, отменено четыре. В Шереметьево задержано шесть рейсов.

Временные ограничения на вылет и прием самолетов в аэропортах обычно вводят при угрозе атаки беспилотников. Минобороны сообщало, что сегодня, 14 октября, система ПВО сбила два БПЛА над Краснодарским краем. Из-за этого ограничивали полеты в аэропорту Сочи.

Лаура Кеффер