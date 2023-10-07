В Истре сбит беспилотник, летевший на Москву

Средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотник в Истринском городском округе Московской области, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, БПЛА направлялся в сторону столицы. По предварительным данным, никто не пострадал, на месте падения обломков разрушений нет.

«Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия»,— написал господин Собянин в Telegram.

Накануне, 6 октября, поздно вечером беспилотник был сбит также в Севастополе. Его уничтожили средствами противовоздушной обороны малого ракетного катера Черноморского флота в 10 км от юго-западного побережья Крымского полуострова.

Леонид Уварчев