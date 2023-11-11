Над Московской и Смоленской областями перехвачены два беспилотника

Два украинских беспилотника перехвачены над территориями Московской и Смоленской областей, сообщило Минобороны РФ. О разрушениях и пострадавших не сообщается.

Беспилотные летательные аппараты самолетного типа были перехвачены дежурными средствами противовоздушной обороны примерно в 23:00 10 ноября, говорится в сообщении Минобороны РФ в Telegram. Другие подробности не приводятся.

Регионы Центрального федерального округа неоднократно подвергались атакам беспилотниками на фоне конфликта России и Украины. В последний раз об уничтожении БПЛА над Московской областью Минобороны РФ сообщало 7 октября.

Леонид Уварчев