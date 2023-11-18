Израиль отказался от временного перемирия в обмен на часть заложников

Израиль отказался от предложения «Хамаса» временно прекратить огонь в обмен на 50 заложников. Официальный ответ израильские власти объявили Катару — третьей стороне переговоров, сообщает газета Yediot Achronot.

Израильские власти не хотят разлучать семьи в плену и требуют освобождения всех матерей и детей, удерживаемых в секторе Газа. Однако Израиль подчеркнул, что в случае освобождения большего числа заложников готов проявить гибкость в переговорах с «Хамасом» и предоставить больше дней перемирия. Власти готовы обсудить условия соглашения, согласно которому будут освобождены 70–80 заложников.

Решение было принято в ходе ночного заседания военного кабинета. Министры пришли к выводу, что усиление военного давления на «Хамас» повысит шансы на заключение более выгодного соглашения.

Председатель Совета национальной безопасности Цахи Ханегби заявил, что Израиль будет готов к переговорам, когда «Хамас» освободит «огромное» число заложников, и назвал текущее предложение «Хамаса» «манипулятивным», передает The Times of Israel.

Накануне посол Израиля в России Александр Бен Цви заявил, что «Хамас» не выходит на переговоры с Израилем и не предоставляет информацию о состоянии и количестве заложников, что затрудняет ведение каких-либо переговоров. Представитель израильской армии Даниэль Хагари 29 октября заявил, что в секторе Газа находится минимум 239 израильских заложников.

16 ноября газета The Washington Post писала, что «Хамас» предварительно согласен на освобождение не менее 50 пленных женщин и детей в обмен на пятидневную паузу в боевых действиях, расширение гуманитарной помощи в секторе Газа и освобождение палестинских женщин и детей, удерживаемых в израильских тюрьмах.

Подробнее в материале — «Над Газой не рассеивается туман войны».

Александра Горошилова