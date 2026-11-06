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Выпуск газеты №205«Ъ» Газета
ЖизньПДД и дороги

Дептранс Москвы изменит тарифы и введет новые платные парковки в ряде округов

Московский дептранс анонсировал изменения в работе платных парковок с 25 декабря. Несколько улиц в ВАО, ЗАО, САО, СВАО, СЗАО, ЮАО, ЮВАО и ЮЗАО войдут в зону платных парковок, местные жители смогут получить резидентные разрешения.
«Это даст местным жителям приоритет при парковке рядом с домом», — заявили в департаменте.
Среди других изменений:

  • на участках улиц, где парковка загружена на 80–90%, тарифы будут увеличены. Это необходимо для того, чтобы остановить дальнейшую загрузку парковок, пояснили в дептрансе;

  • на 20 участках улиц в ЗАО, САО, СВАО, ВАО, СЗАО и ЮАО цены будут снижены.

Полный список улиц, где изменятся тарифы и вводится новая платная парковка, опубликован на транспортном портале Москвы. Столичные власти ранее объявляли о введении новых тарифов и парковочных зон с 17 декабря.

Авторы

  • Иван Буранов
    Иван Буранов
    заведующий отделом