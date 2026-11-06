Дептранс Москвы изменит тарифы и введет новые платные парковки в ряде округов
Московский дептранс анонсировал изменения в работе платных парковок с 25 декабря. Несколько улиц в ВАО, ЗАО, САО, СВАО, СЗАО, ЮАО, ЮВАО и ЮЗАО войдут в зону платных парковок, местные жители смогут получить резидентные разрешения.
Среди других изменений:
на участках улиц, где парковка загружена на 80–90%, тарифы будут увеличены. Это необходимо для того, чтобы остановить дальнейшую загрузку парковок, пояснили в дептрансе;
на 20 участках улиц в ЗАО, САО, СВАО, ВАО, СЗАО и ЮАО цены будут снижены.
Полный список улиц, где изменятся тарифы и вводится новая платная парковка, опубликован на транспортном портале Москвы. Столичные власти ранее объявляли о введении новых тарифов и парковочных зон с 17 декабря.