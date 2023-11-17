Никто не захотел поставить Воронежской области 20 автобусов за 248 млн рублей

Аукцион по выбору подрядчика для поставки Воронежской области 20 автобусов за 248,4 млн руб. признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок на участие в нем. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

По условиям контракта, автобусы нужно было поставить не позднее 20 декабря 2023 года. Речь шла о машинах отечественного производства, категории М3, белого цвета, оборудованных газовым двигателем. Также в транспортных средствах требовалось установить систему видеонаблюдения, ГЛОНАСС, кондиционер. Стоимость одного автобуса оценивалась в 12,4 млн руб.

В июне нижегородская компания «Премьер» получила контракт на поставку региону 90 машин за 351 млн руб. В июле между двумя местными компаниями, московской и нижегородской были распределены контракты на поставку 131 единицы транспорта за 513,8 млн руб. В сентябре нижегородское «Глобалавто» получило контракты на поставку 44 автобусов за 510 млн руб., местное «Автоцентргаз-Русавто» — на поставку семи за 32 млн руб.

Алина Морозова

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