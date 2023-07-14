Четыре компании поставят воронежским властям 131 автобус за почти 514 млн рублей

Победителями торгов на поставку 131 автобуса в Воронежскую область стали две местные компании, одна московская и одна нижегородская. Это следует из аукционной документации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Цветков Фото: Андрей Цветков

Общая начальная максимальная цена контрактов составляла 545,4 млн руб. В ходе торгов ее снизили на 31,6 млн — до 513,8 млн.

Самый лот на поставку 49 автобусов на 20–25 мест с бензиновым двигателем и механической коробкой передач получил единственный участник этих торгов нижегородское ООО «Глобалавто». Компания не стала снижать цену контракта в 191,1 млн руб.

По данным Rusprofile, ООО «Глобалавто» зарегистрировано в Нижегородской области в мае 2013 года для торговли прочими автотранспортными средствами. Уставный капитал — 10 тыс. руб. В 2022 году выручка составила 331,3 млн руб., чистая прибыль — 59,7 млн. Гендиректором и владельцем 40% является Дмитрий Мастаев, 60% принадлежит Наталье Мартемьяновой. С 2014 года компания получила 251 госконтракт на 5 млрд. Крупнейший заказчик — департамент промышленности и транспорта Воронежской области, который заключил с компанией девять договор на 1,1 млрд. Также есть контракт с управлением транспорта Воронежа на 301,7 млн.

По торгам на поставку 37 автобусов на 15–20 мест с механической коробкой передач и дизельным двигателем стало московское ООО «Авторитэйл М». На аукцион заявились две компании. Победитель снизил цену со 172,1 млн до 153,3 млн, его неназываемый конкурент — до 154,1 млн.

ООО «Авторитэйл М» зарегистрировано в Москве в июле 2020 года для торговли легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности. Уставный капитал — 10 тыс. руб. В 2022 году выручка составила 21,6 млрд руб., чистая прибыль — 345,3 млн. Гендиректором является Денис Петрунин. Владелец 99,99% через столичное ООО «ГК Авторитэйл» — кипрская компания «Афагэнис лимитед». Еще 0,01% принадлежит Тимофею Шаханову. С 2020 года компания получила 261 госконтракт на 1,6 млрд. Воронежских ведомств среди них.

Два контракта на поставку автобусов на 15–20 мест с бензиновым двигателем и механической коробкой передач получили воронежские компании.

Лот на 41 единицу транспорта с начальной ценой 165,3 млн руб. получило ООО «Автоцентргаз-Русавто». На торги заявились две компании. Победитель снизил цену до 153,8 млн, проигравший — до 154,6 млн.

ООО «Автоцентргаз-Русавто» зарегистрировано в Воронежской области в октябре 2019 года для розничной торговли легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах. Уставный капитал — 10 тыс. руб. В 2022 году выручка составила 1,7 млрд руб., чистая прибыль — 3 млн. Директором и единственным владельцем является Ирина Малютина. Ей также принадлежат ООО «Воронежавтогазсервис» с тем же видом деятельности и ООО «Автоцентргаз», которое занимается техобслуживанием и ремонтом легковых автомобилей и легких грузовиков. С 2012 года компания получила 347 госконтрактов на 1,2 млрд. Крупными заказчиками являются региональный департмент соцзащиты и департамент промышленности и транспорта, а также воронежский лесопожарный центр.

В торгах на поставку четырех автобусов победило ООО «Стройавто». Начальная цена контракта была 16,8 млн. Аукцион заинтересовал двух участников. Победитель снизил цену до 15,6 млн, проигравший — до 15,7 млн.

ООО «Стройавто» зарегистрировано в Воронежской области в августе 2009 года для розничной торговли легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности. Уставный капитал — 10 тыс. руб. В 2022 году выручка составила 20,8 млн руб., чистая прибыль — 433 тыс. Директором и единственным владельцем является Александр Ручкин. Ему также принадлежат ООО «ТК Перевозчик» (деятельность грузовиков) и ООО «Автоцентр автолайн» (торговля леговушками). С 2021 года компания получила 17 госконтрактов на 78,7 млн. Крупными заказчиками являются региональный департмент соцзащиты и воронежский лесопожарный центр.

По данным департамента промышленности и транспорта, в 2023 году для районов и городских округов за счет областного бюджета планируется приобрести более 220 автобусов. Уже прошли торги на 221 единицу транспорта. В июне 18 аукционов на поставку 90 автобусов за 351 млн руб. выиграла нижегородская компания «Премьер».

Как связаны курские торги на организацию маршрутов с поставкой автобусов — в материале «Ъ-Черноземье» «Перевозчики сохранили места».

Александр Прытков

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте