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Нижегородская компания «Премьер» поставит воронежским властям 90 автобусов за 351 млн рублей

Единственным участником всех 18 аукционов на поставку 90 автобусов для районов Воронежской области стало нижегородское ООО «Премьер». Договоры направлены на подписание поставщику, следует из Единой информационной системы в сфере закупок.

Общая начальная цена контрактов составила 351 млн руб., каждого — 19,5 млн. «Премьер» снижать ее не стал. Компании необходимо до 31 октября поставить автобусы с не менее чем восемью пассажирскими сидениями для междугороднего сообщения.

По данным Rusprofile, ООО «Премьер» зарегистрировано в городе Павлово Нижегородской области в октябре 2014 года для консультирования по вопросам коммерческой деятельности и управления. Уставный капитал — 10 тыс. руб. По итогам 2022 года выручка составила 539,2 млн руб., чистая прибыль — 31,3 млн. Гендиректором и единственным владельцем является Олег Гриценюк.

С 2017 года компания получила 85 госконтрактов на 1,1 млрд руб. Крупнейший с «Премьером» в 2018 году заключил департамент транспорта и автомобильных дорог Воронежской области (ныне — департамент промышленности и транспорта) на поставку 30 низкопольных городских автобусов за 254,2 млн. Всего компания получила от этого ведомства 33 контракта 795,9 млн.

О причинах невыхода поставщиков на торги на организацию маршрутов в Курске читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Перевозчики сохранили места».

Александр Прытков

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