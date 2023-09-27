Нижегородская компания поставит Воронежской области автобусы на 390 млн рублей

Департамент промышленности и транспорта Воронежской области выбрал подрядчика для поставки 23 газовых автобусов на 30-35 посадочных мест. Эти работы за 389,6 млн руб. выполнит нижегородская компания «Глобалавто», не ставшая снижать начальную цену контракта. Она была единственным участником аукциона, следует из информации на портале госзакупок.

Фирме предстоит закупить и передать автобусы категории М3 с 7 ноября по 11 декабря 2023 года. Гарантийный срок на каждую из машин должен составлять не менее 18 месяцев или не менее 150 тыс. км пробега.

Ранее «Глобалавто» получило три контракта на поставку Воронежской области 13 автобусов категории М2 на 20-25 мест на бензиновом двигателе, шести дизельных автобусов категории М3 на 35-40 мест и двух дизельных автобусов категории М3 на 25-30 мест. Сумма контракта составила 50,7 млн, 53,7 млн и 16 млн руб. соответственно. Она также равна начальной стоимости работ, определенной властями при объявлении аукциона.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Глобалавто» зарегистрировано в Нижегородской области в мае 2013 года для торговли прочими автотранспортными средствами. Уставный капитал — 10 тыс. руб. В 2022 году выручка составила 331,3 млн руб., чистая прибыль — 59,7 млн. Гендиректором и владельцем 40% является Дмитрий Мастаев, 60% принадлежит Наталье Мартемьяновой. С 2014 года компания получила 252 госконтракта на 5,2 млрд. Крупнейший заказчик — департамент промышленности и транспорта Воронежской области, который заключил с компанией десять договоров на 1,3 млрд. Также есть контракт с управлением транспорта Воронежа на 301,7 млн.

Кроме того, на прошлой неделе департамент промышленности и транспорта определился с подрядчиком для закупки и передачи региону семи дизельных автобусов категории М2 на 15-20 мест. За 32 млн руб. при начальной цене 32,8 млн руб. эти работы выполнит воронежское ООО «Автоцентргаз-Русавто».Таким образом, две компании поделили между собой контракты на поставку Воронежской области 51 автобуса за 542 млн руб. Еще один аукцион по выбору поставщика 20 газовых автобусов на 35-40 пассажиров за 248,4 млн руб. не состоялся из-за отсутствия участников.

Ранее департамент промышленности и транспорта региона заявлял, что в этом году планируется закупить и передать муниципалитетам 220 автобусов. В июне нижегородская компания «Премьер» получила контракт на поставку 90 автобусов за 351 млн руб. В июле между двумя местными компаниями, московской и нижегородской были распределены контракты на поставку 131 автобуса за 513,8 млн руб. Среди победителей торгов были «Глобалавто» и «Автоцентргаз-Русавто».

Алина Морозова

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