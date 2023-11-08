В Воронеже ищут подрядчика для поставки 20 автобусов за 248 млн рублей

Министерство промышленности и транспорта Воронежской области объявило тендер по выбору поставщика 20 автобусов в регион за 248,4 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок. Источник финансирования — кредит, предоставленный областному бюджету из федерального.

Цена одной машины составляет 12,4 млн руб. Категория поставляемых автобусов — М3. Они должны быть отечественного производства, белого цвета, оборудованы газовым двигателем. Также в транспортных средствах необходимо установить систему видеонаблюдения, ГЛОНАСС, кондиционер. Гарантия на товары составит два года с момента подписания акта приемки или 100 тыс. км. пробега.

Подрядчика выберут в ходе аукциона, заявки на участие в котором принимаются до 15 ноября. Итоги планируется подвести 17 ноября.

Ранее министерство промышленности и транспорта региона заявляло, что в этом году планируется закупить и передать муниципалитетам 220 автобусов. В июне нижегородская компания «Премьер» получила контракт на поставку 90 автобусов за 351 млн руб. В июле между двумя местными компаниями, московской и нижегородской были распределены контракты на поставку 131 автобуса за 513,8 млн руб. В сентябре нижегородское «Глобалавто» получило контракты на поставку 44 автобусов за 510 млн руб., местное «Автоцентргаз-Русавто» — на поставку семи автобусов за 32 млн руб.

Алина Морозова

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