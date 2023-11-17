МЧС: под завалами частично обрушившегося дома в Астрахани людей нет

Под завалами частично обрушенного дома в Астрахани людей нет. Об этом сообщили в региональном МЧС. Сейчас на месте обрушения идет разбор поврежденных строительных конструкций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС России по Астраханской области Фото: МЧС России по Астраханской области

«Согласно списку учета жильцов, все граждане, проживающие в обрушившихся подъездах, установлены, пропавшие отсутствуют»,— сообщается в Telegram-канале регионального МЧС.

По данным МЧС, погибла женщина 1939 года рождения. Из здания было эвакуировано 213 жильцов, в том числе 37 детей. Они были размещены в трех пункта временного размещения на базе школ. По последним данным регионального ведомства, в пункте временного размещения находятся пять человек, из которых один ребенок.

Обрушение перекрытий произошло накануне, 16 ноября, в 18:27 по местному времени (17:27 по мск). В многоквартирном доме по адресу: пл. Вокзальная, 1А — обрушились два подъезда с первого по пятый этажи. МЧС сообщило, что причиной произошедшего стала трещина в стене.

СКР возбудил дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ, ст. 168 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, уничтожение имущества по неосторожности). По версии ведомства, причиной ЧП мог стать ремонт в одной из квартир.

В регионе был введен режим ЧП. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин заверил, что жильцы получат финансовую поддержку и временное жилье из маневренного фонда. Этой ночью на место происшествия прибыл замминистра МЧС Анатолий Супруновский. Он провел с губернатором области оперативное совещание, на котором указал оперативно начать выплаты пострадавшим.

Александра Горошилова