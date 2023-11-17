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Коммерсантъ FM
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В Астрахани после обрушения части многоэтажки ввели режим ЧС

Региональный режим ЧС ввели в Астрахани после обрушения двух подъездов пятиэтажного дома, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. Он пообещал, что жильцы получат финансовую поддержку и временное жилье из маневренного фонда.

«Уровень режима ЧС вынесен на региональный. У нас на региональном уровне приняты все нормативные документы об оказании финансовой поддержки людям, оказавшимся в сложной ситуации в рамках ЧС»,— рассказал господин Бабушкин (цитата по ТАСС).

ЧП в Астрахани произошло вчера, 17 ноября, вечером. В результате погиб один человек, еще несколько человек числятся пропавшими без вести. Из здания были эвакуированы 213 жителей. По данным РЕН ТВ, пострадали 20 квартир. СКР возбудил дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ, ст. 168 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, уничтожение имущества по неосторожности). По версии ведомства, причиной обрушения мог стать ремонт в одной из квартир.

Лаура Кеффер

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